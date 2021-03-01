У Сполучених Штатах стартує розповсюдження вже третьої вакцини проти коронавірусу. Перші дози препарату компанії Johnson & Johnson доставлять вже 2 березня.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Переваги цієї вакцини в тому, що для щеплення необхідна лише одна доза. До того ж препарат може зберігатися у звичайних холодильниках. Недолік – вакцина ефективна для запобігання помірним та важким випадкам COVID-19 лише на 72% у США, а по світу – на 66%.

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США виділять Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів доларів. Він передбачає зусилля з тренування, надання обладнання та консультацій, аби допомогти українським військовим захистити суверенітет країни, її кордони та покращити взаємодію з НАТО.

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У Європі поступово відновлюють навчання в школах після карантину

Європейські країни поступово послаблюють карантинні обмеження. Наприклад, у Німеччині та Великій Британії вже відкривають школи. Однак уряди остерігаються, що швидке скасування карантину може спричинити зростання кількості нових хворих.

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