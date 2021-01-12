У США мала відбутись страта єдиної жінки, яка перебуває у федеральному смертному вироку Америки. Втім, суддя дозволив зупинити покарання Лізі Монтгомері.

Сталося це буквально за кілька годин до того, як їй мали зробити летальну ін'єкцію. Про це повідомляє BBC.

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Що вирішив суддя

Це вперше за майже 70 років у США мали стратити жінку. Проте у рішенні окружного суду США у Південному окрузі штату Індіана йшлося таке: "Клопотання пані Монтгомері про зупинення виконання виконується, щоб дозволити суду провести слухання для визначення її компетенції".

Поточний психічний стан пані Монтгомері настільки відокремлений від реальності, що вона не може раціонально зрозуміти обґрунтування уряду щодо її страти,

– йдеться у заяві.

Адвокат також додав, що жінка має пошкодження головного мозку та важкі психічні захворювання. Над неї знущалися доглядачі, від них вона зазнала сексуальних тортур. Крім цього, у дитинстві її ґвалтував опікун.

Довідка. Останньою жінкою, яку стратив уряд США, стала Бонні Хіді. Вона померла в газовій камері в штаті Міссурі в 1953 році.

Це вже другий раз, коли її кару відкладають. Спочатку це мали зробити у грудні 2020 року, але адвокати Монтгомері підхопили коронавірус.

За що її судять

У 2004 році 36-річна Монтгомері задушила 23-річну вагітну Боббі Джо Стіннетт. Вона розрізала їй живіт та викрала її доньку. Згодом Монтгомері спробувала видати немовля за власну дитину. Зрештою вона зізналася у вбивстві вагітної та викраденні її дитини.

Що каже влада про смертну кару

Спершу федеральні страти припинили, їх не влаштовували протягом 17 років. Втім, у 2020 році їх поновив Дональд Трамп.

Новообраний президент Джо Байден заявив, що буде домагатися припинення федеральних страт. Тож припускають, що Монтгомері тепер може повністю уникнути смертної кари

Увага! У США смертна кара застосовується в деяких штатах. Так, у 2019 році стратили шляхом ін'єкцій 22 людини у штатах Алабама, Джорджія, Теннессі, Флорида, Міссурі та Південна Дакота.