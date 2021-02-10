Українські моряки отримали американські швидкісні катери: фото
Військово-Морські сили отримали чергову допомогу від Сполучених Штатів. Зокрема, українським морякам передали швидкісні катери та надувні човни.
Джерело:Фейсбук ВМС ЗСУ
Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася 10 лютого на території військово-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.
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Яку допомогу від партнерів зі США отримали українські військові
- 10 швидкісних катерів;
- понад 70 надувних човнів;
- інше супутнє обладнання.
Як це коментують у ВМС
Під час передачі допомоги командувач Військово-Морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа наголосив, що ця подія ще раз підтверджує, що "сила – в єдності народів, військових підрозділів, загалом у єдності всього цивілізованого світу, який зараз протистоїть російській агресії".
Починаючи з 2014 року ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори й засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання,
– зазначив Неїжпапа.
Він додав, що це – "підтримка друзів на шляху до вільної та незалежної України".
Також Неїжпапа розповів, що у першому півріччі 2021 року ВМС України отримають ще 3 патрульні катери від США.
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Заява американських партнерів
Аташе ВМС при Посольстві США в Україні капітан 2 рангу Пітер Меллорі заявив, що необхідно відзначити важливі кроки співпраці.
На підтримку стратегічного партнерства між нашими країнами ми завжди готові допомогти вам у реалізації Євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність,
– наголосив Меллорі.
Під час церемонії представникам військових частин та установ вручили сертифікати та передали техніку та засоби.
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