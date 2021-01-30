США передадуть Україні нові патрульні катери "Айленд": дата

У США триває посилений курс підготовки екіпажу патрульних катерів типу "Айленд". Згодом Штати передадуть новенькі катери на озброєння ВМС ЗСУ.
Джерело: Армія Inform
Очікується, що катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021 року.
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Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати,
– розповів капітан третього рангу Ігор Трухан.
Під час курсу український екіпаж має:
Крім того, особовий склад планує відвідати столицю США Вашингтон та інші історичні й культурні місця. Звісно, якщо пандемія коронавірусу не стане цьому на заваді.Зверніть увагу! Раніше Україна вже отримала патрульні катери класу "Айленд". Сталося це ще у 2018 році.
Український екіпаж проходить підготовку у США / Фото Армія Inform