У США триває посилений курс підготовки екіпажу патрульних катерів типу "Айленд". Згодом Штати передадуть новенькі катери на озброєння ВМС ЗСУ.

Джерело: Армія Inform

Очікується, що катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021 року.

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Наразі український екіпаж проходить 10-тижневу підготовку у місті Балтимор, що в американському штаті Меріленд. За цей час українці мають навчитися керувати "Айлендами". Водночас патрульні катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння.

Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати,

– розповів капітан третього рангу Ігор Трухан.

Під час курсу український екіпаж має:

опанувати будову та основні тактико-технічні характеристики катерів цього проєкту;

катерів цього проєкту; навчатися правильно та ефективно експлуатувати та обслуговувати катерні системи та озброєння;

відпрацювати приготування катеру до походу, аварійне керування пошкодженим катером, буксирування та поповнення всіх видів запасів.

Крім того, особовий склад планує відвідати столицю США Вашингтон та інші історичні й культурні місця. Звісно, якщо пандемія коронавірусу не стане цьому на заваді.

Зверніть увагу! Раніше Україна вже отримала патрульні катери класу "Айленд". Сталося це ще у 2018 році.

Що відомо про катери типу "Айленд"

Патрульні катери класу "Айленд" – це швидкохідні патрульні катери , які будувалися наприкінці 80-х – на початку 90-х років для Берегової охорони США.

, які будувалися наприкінці 80-х – на початку 90-х років для Берегової охорони США. Вони можуть розвивати швидкість до 54,6 кілометра на годину.

На озброєнні "Айленду" є автоматична артилерійська установка і 2 кулемети.

і 2 кулемети. Катер також обладнаний радіолокаційної станцією, на його борту є моторний човен.

Український екіпаж проходить підготовку у США / Фото Армія Inform