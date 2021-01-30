США передадуть Україні нові патрульні катери "Айленд": дата
У США триває посилений курс підготовки екіпажу патрульних катерів типу "Айленд". Згодом Штати передадуть новенькі катери на озброєння ВМС ЗСУ.
Джерело: Армія Inform
Очікується, що катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021 року.
Важливо ВМС України отримають покращені безпілотні літальні комплекси "Байрактар-ТВ2": що відомо
Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати,
– розповів капітан третього рангу Ігор Трухан.
Під час курсу український екіпаж має:
- опанувати будову та основні тактико-технічні характеристики катерів цього проєкту;
- навчатися правильно та ефективно експлуатувати та обслуговувати катерні системи та озброєння;
- відпрацювати приготування катеру до походу, аварійне керування пошкодженим катером, буксирування та поповнення всіх видів запасів.
Крім того, особовий склад планує відвідати столицю США Вашингтон та інші історичні й культурні місця. Звісно, якщо пандемія коронавірусу не стане цьому на заваді.
Що відомо про катери типу "Айленд"
- Патрульні катери класу "Айленд" – це швидкохідні патрульні катери, які будувалися наприкінці 80-х – на початку 90-х років для Берегової охорони США.
- Вони можуть розвивати швидкість до 54,6 кілометра на годину.
- На озброєнні "Айленду" є автоматична артилерійська установка і 2 кулемети.
- Катер також обладнаний радіолокаційної станцією, на його борту є моторний човен.
Український екіпаж проходить підготовку у США / Фото Армія Inform
Поділитися новиною