Через відмову дитини одягнути маску: у США пасажирів зняли з рейсу
В аерепорту Денвера, у США, пасажирів зняли з рейсу за відмову одягнути маску на дворічну дитину. Родина планувала вилетіти у місто Ньюарк рейсом авікомпанії United Airlines.
Після посадки у літак батьки намагалися одягнути маску на свою доньку. Про це повідомили на сайті New York Post.
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Деталі інциденту
2-річна дівчинка почала пручатись, тож їм не вдалося це зробити. Вже перед вильотом до родини підійшов співробітник компанії та попросив покинути літак.
2-річна дівчинка не хотіла одягати маску / Фото з інстаграму Елізи Орбан
Додали в чорний список
За словами матері дівчинки Елізи Орбан, вона намагалася пояснити ситуацію, але безрезультатно. Родині все ж довелося покинути салон судна. Орбан ствердила, що в авіакомпанії сім'ю додали у чорний список.
Батько дівчинки намагається їй одягнути маску / Фото з інстаграму Елізи Орбан
Крім того, за словами туристки, в авіакомпанії не стали діставати багаж, де знаходилося дитяче автокрісло.
Позиція авіакомпанії
У авіакомпанії ж заявили, що для безпеки та здоров'я клієнтів та персоналу, маски повинні носити всі пасажири віком від 2 років.
Після гучної ситуації на борту літака, представники авіаперевізника повідомили, що зв'язалися з сім'єю Орбан і повернули їй квитки та багаж. Також стало відомо, що авіакомпанія проводить розслідування інциденту.
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