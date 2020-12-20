В аерепорту Денвера, у США, пасажирів зняли з рейсу за відмову одягнути маску на дворічну дитину. Родина планувала вилетіти у місто Ньюарк рейсом авікомпанії United Airlines.

Після посадки у літак батьки намагалися одягнути маску на свою доньку. Про це повідомили на сайті New York Post.

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Деталі інциденту

2-річна дівчинка почала пручатись, тож їм не вдалося це зробити. Вже перед вильотом до родини підійшов співробітник компанії та попросив покинути літак.



2-річна дівчинка не хотіла одягати маску / Фото з інстаграму Елізи Орбан

Додали в чорний список

За словами матері дівчинки Елізи Орбан, вона намагалася пояснити ситуацію, але безрезультатно. Родині все ж довелося покинути салон судна. Орбан ствердила, що в авіакомпанії сім'ю додали у чорний список.



Батько дівчинки намагається їй одягнути маску / Фото з інстаграму Елізи Орбан

Крім того, за словами туристки, в авіакомпанії не стали діставати багаж, де знаходилося дитяче автокрісло.

Позиція авіакомпанії

У авіакомпанії ж заявили, що для безпеки та здоров'я клієнтів та персоналу, маски повинні носити всі пасажири віком від 2 років.

Довідка. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 12 жовтня 2020 року оновила заходи безпеки на борту, пов'язані із запобіганням розповсюдженню COVID-19. Носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6 років. Пасажирам необхідно самостійно забезпечити наявність захисних масок у необхідній кількості та обов'язкове їх носіння під час усієї подорожі.

Після гучної ситуації на борту літака, представники авіаперевізника повідомили, що зв'язалися з сім'єю Орбан і повернули їй квитки та багаж. Також стало відомо, що авіакомпанія проводить розслідування інциденту.