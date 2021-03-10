Можна і без масок: США оприлюднили рекомендації для вакцинованих від COVID-19 – Голос Америки

Джерело:"Голос Америки" на 24 каналі
Американський уряд оприлюднив перші рекомендації поведінки для людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Такими особами у США вважають людей, які отримали 2 дози вакцин компанії Pfizer чи Moderna і з часу щеплювання яких минуло 2 тижні.
Повністю вакциновані американці можуть у зустрічах між собою бути без масок. А також – не дотримуватися соціальної дистанції, навіть у тісних приміщеннях.
Читайте також Чи безпечно вакцинуватися від COVID-19, або Будьте як Далай-лама
Подружжя Байденів було змушене перевезти своїх собак з Білого дому до родинного будинку у штаті Делавер після інциденту з укусом. За інформацією зі ЗМІ, 3-річний собака Мейджор покусав охоронця секретної служби. Разом з Мейджером в Делавер відправили і 13-річного собаку Чемпа.
П'ятеро конгресменів від республіканської партії США звернулись із листом до Держсекретаря Ентоні Блінкіна. Вони закликали його невідкладно запровадити санкції проти газотранзитного проєкту "Північний потік-2".
За планом, Держдеп має час до 17 травня, аби подати Конгресу спеціальний звіт про заходи щодо "Північного потоку-2". Втім автори листа закликають адміністрацію Байдена накласти нові санкції негайно.
До теми Республіканці вимагають від Держдепу нових санкцій проти "Північного потоку-2"
В листі вони підкреслили, що трубопровід дозволить Володимиру Путіну обійти Україну в експерті природного газу до Європи і відокремить питання безпеки України від європейської безпеки. Це зробить Київ вразливішим до російської агресії.
Дивіться повний випуск "Голос Америки" на 24 каналі: