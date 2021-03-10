Американський уряд оприлюднив перші рекомендації поведінки для людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Такими особами у США вважають людей, які отримали 2 дози вакцин компанії Pfizer чи Moderna і з часу щеплювання яких минуло 2 тижні.

Повністю вакциновані американці можуть у зустрічах між собою бути без масок. А також – не дотримуватися соціальної дистанції, навіть у тісних приміщеннях.

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Подружжя Байденів перевозить собак

Подружжя Байденів було змушене перевезти своїх собак з Білого дому до родинного будинку у штаті Делавер після інциденту з укусом. За інформацією зі ЗМІ, 3-річний собака Мейджор покусав охоронця секретної служби. Разом з Мейджером в Делавер відправили і 13-річного собаку Чемпа.

Республіканці вимагають нові санкції

П'ятеро конгресменів від республіканської партії США звернулись із листом до Держсекретаря Ентоні Блінкіна. Вони закликали його невідкладно запровадити санкції проти газотранзитного проєкту "Північний потік-2".

За планом, Держдеп має час до 17 травня, аби подати Конгресу спеціальний звіт про заходи щодо "Північного потоку-2". Втім автори листа закликають адміністрацію Байдена накласти нові санкції негайно.

До теми Республіканці вимагають від Держдепу нових санкцій проти "Північного потоку-2"

В листі вони підкреслили, що трубопровід дозволить Володимиру Путіну обійти Україну в експерті природного газу до Європи і відокремить питання безпеки України від європейської безпеки. Це зробить Київ вразливішим до російської агресії.

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