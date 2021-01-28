Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило ситуацію підвищеноЇ загрози в країні у найближчі декілька тижнів через можливі акти внутрішнього екстремізму. Пентагон заявив, що тисячі військ Нацгвардії будуть залишатися на патрулюванні у Вашингтоні до березня 2021 року.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Представники влади стурбовані тим, що внутрішні екстремісти можуть надихнутися іноземними терористичними угрупуваннями, мотивуватися обмеженнями через коронавірус чи розлютитися через процес імпічменту Трампа та здійснити атаки.

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Укази щодо захисту довкілля

Президент Джо Байден підписав серію указів, які спрямовані на захист довкілля. Уряд США планує надати статус заповідників 30% території суші та водойм країни. Адміністрація заморозила видачу нових ліцензій на видобуток нафти та газу на територіях, які належать США.

Продаж озброєння

Адміністрація Байдена призупинила продажі озброєння до Саудівської Аравії та ОАЕ. Білий дім перевіряє угоди, які були узгоджені під час президентства Дональда Трампа, щодо продажу відповідним країнам високоточної зброї та винищувачів.

Занепокоєння щодо Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив глибоке занепокоєння ставленням до російського опозиціонера Олексія Навального і закликав Кремль дослухатись до голосів росіян. Блінкен додав, що адміністрація США вивчає можливі кроки у відповідь на порушення прав людини у Росії, хакерські атаки на американські компанії та інші дії, які могли б становити загрозу безпеці США.

Операція у Чорному морі

Американський ракетний есмінець Porter почав перехід до Чорного моря – метою є проведення операції з морської безпеки у регіоні. Кораблі ВМС США та літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку союзників НАТО.

Рішення ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення підтвердити повноваження делегації Росії і не запроваджувати проти неї жодних обмежень. У ПАРЄ пояснили це прагненням до діалогу.

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