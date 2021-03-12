США очікують від України продовження розслідування діяльності Коломойського, – Волкер

Сполучені Штати очікують, що Україна продовжить розслідувати справу "Приватбанку" та "кримінальну діяльність" олігарха Ігоря Коломойського. Про це розповів ексспецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.
Крім цього, в Америці сподіваються, що Україні вдасться утримати "Приватбанк" від виплат його колишнім власникам. Таку заяву дипломат зробив під час public talk у Києві 12 березня.
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Він наголосив, США очікують на продовження розслідувань обставин, які призвели до націоналізації "Приватбанку".
Мовиться про те, як саме Коломойському вдалося за допомогою масштабних махінацій вивести з банку близько 5,5 мільярдів доларів.
Було очікування, що Україна зі свого боку виконає свою частину роботи, розслідуючи його (Ігоря Коломойського – 24 канал) кримінальну активність в Україні,
– відзначив Курт Волкер.
За його словами, не є таємницею, що одне з питань, з яким пов'язаний Коломойський, це "Приватбанк", з якого було фактично вкрадено мільярди доларів вкладників.
Американський дипломат запевнив, американський політикум очікує, що: