Леонід Кравчук наголосив на необхідності приєднання до нормандського формату ще одного учасника – США. Це питання є важливим, адже держава може вплинути на дії Росії.

Джерело: 24 канал

Нова адміністрація США вже робить заяви на підтримку України. Про це лідер української делегації у Тристоронній контактній групі Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що заявив Кравчук

Я думаю питання про участь США в нормандському форматі потрібне. Я не знаю в якій формі. Це б могло значно посилити формат і значно посилити вплив на дії Росії,

– сказав політик.

Він підкреслив, що Росія ніколи не погодиться на приєднання США до формату. Втім, за його словами, це не означає, що Україна має робити те, що хоче Кремль.

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