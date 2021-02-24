Телеканали, що пов'язані з Віктором Медведчуком, припинили мовлення ще 2 лютого. Відповідні санкції підтримали й у США, проте позиція країни – не робити різких кроків у питанні української політики.

Джерело: "Що це було?" на 24 каналі

Про це в ефірі розповів ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Детальніше про реакцію США на санкції, так званих улюбленців Сполучених Штатів, ставлення Володимира Путіна до Володимира Зеленського, а також ситуацію довкола Олексія Навального – у програмі.

До теми ZIK, NewsOne і "112 Україна" пішли в онлайн: як це вплинуло на їхню активність в соцмережах

Про позицію США щодо санкцій

Ілля Пономарьов: У США нема куратора української політики. Є лише люди, що професійно цікавляться Україною.

Логіка поведінки великої держави бюрократична: "Давайте не робити різких рухів, адже раптом Медведчук вмовить Путіна почати наступ на Донбас, тому краще нічого не чіпати".

Було декілька дискусій щодо того, як до цього ставитись (блокування медведчуківських каналів – 24 канал). Тобто чи це наступ на свободу слова, чи боротьба у гідридній війні. Але ніяких державних осіб у цьому не брали участь експерти.

Наразі у США багато людей, які орієнтуються у питанні України, але питання у тому, які вони прийматимуть рішення.

Довідка. Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого, в ін є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком – того ж дня ЗМІ припинили роботу.

Про улюбленців США

Сергій Лещенко: Чи є наразі в США новий український улюбленець?

Ілля Пономарьов: Є Олексій Гончарук, який вже досить довго перебуває у США і до нього справді гарне ставлення. Він – той рідкісний випадок, який не встиг зашкварився, нічого не вкрав і не встиг зробити непопулярних реформ.

Він показував себе, як людина з прозахідною позицією, а також не зробив нічого поганого з погляду населення – при ньому тарифи знижувались, а гривня укріплювалась. Як тільки виникла загроза пандемії – його звільнили.

Більше про можливість повернення Олексія Гончарука в українську політику – читайте тут.

Про реакцію Путіна на блокування телеканалів

Ілля Пономарьов: Путін знову почне поважати Зеленського після цього кроку (санкції щодо телеканалів – 24 канал), бо він показав волю, кулак і те, що він сильніший за Медведчука.

Якби було по-іншому, рівень істерики всередині Росії був би зовсім іншим. Пропагандисти, звісно, про це сказали, мовляв, у них (в Україні – 24 канал) нема свободи слова і взагалі вони американські маріонетки.

Це загалом чергові завивання, а не якісь конкретні дії, тому я вважаю, що Зеленський сильно виграв. Це насправді серйозний крок до того, щоб потім договоритися про мир.

Детальніше про реакцію Путіна на рішення щодо телеканалів читайте за посиланням.

Про послаблення позиції Путіна

Ілля Пономарьов: Думаю, що Олексій Навальний послабив Володимира Путіна в Росії, мені хочеться так думати. Логіка є цієї влади достатньо збочена. Так само як у всьому світі, як в Україні, в Росії є поляризація суспільства.

Група тих, що є радикальними антипутінцями – соціологічно вкладається у 10%. Є інша група, які є радикальними "пропутінцями", вона значно більше. Це точно не 60%, а може 20%.

Навальний увесь час говорить про те, що проти нас лише одні мудаки. Він намагається довести, що в них сили немає, а в нього є і цим самим створити: або Навальний, або Путін. Він намагається піднятися на рівень Путіна.

Будь-яка соціологія, навіть в ситуації авторитарного суспільства, може брехати в абсолютних цифрах, але не бреше в динаміці. Тенденція росту людей, які б сприймали Навального як головну альтернативу Путіна, не можу сказати, що вона зросла – влада на це робить ставку.

Вони чому дали йому можливість приїхати і посадили в тюрму – вважають, що буде швидкий радикальний спалах молоді, а далі про нього (Навального – 24 канал) будуть пам'ятати лише правозахисники.

Зверніть увагу! Російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня – одразу після повернення до Росії з Німеччини. На початку лютого 2021 року його засудили на 3,5 роки.