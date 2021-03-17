США не знайшли доказів втручання України у вибори, це фіаско Росії, – Кулеба
Сполучені Штати Америки не знайшли доказів щодо втручання уряду України у президентські вибори. Це означає гучне фіаско для Росії.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Саме Росія хотіла зменшити підтримку України від США. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Україна не втручалась у вибори США
За його словами, це – кінець міфу про втручання України у вибори.
Розвідувальна спільнота не знайшла жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії,
– зазначив Кулеба.
Про що мовиться у доповіді американської розвідки
Американська розвідка у своїй доповіді не розповіла про втручання уряду України у вибори у США. Проте у ній мовиться, що окремі українські політики, зокрема нардеп Андрій Деркач, сприяли у цьому Росії.
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Втручання Деркача у вибори США: коротко
- Сполучені Штати Америки 10 вересня 2020 року наклали санкції на народного депутата Андрія Деркача, який нібито підтримував зв'язки з російською розвідкою і вже понад 10 років є активним російським агентом.
- На початку січня 2021 року Міністерство фінансів США додало Деркача до санкційного списку.
- Вже в березні американська розвідка звинуватила Росію у втручанні у вибори президента США у 2020 році. Водночас наголосили про важливу роль в цьому Деркача.
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