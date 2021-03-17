Сполучені Штати Америки не знайшли доказів щодо втручання уряду України у президентські вибори. Це означає гучне фіаско для Росії.

Саме Росія хотіла зменшити підтримку України від США. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Цікаво Байден назвав Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить"

Україна не втручалась у вибори США

За його словами, це – кінець міфу про втручання України у вибори.

Розвідувальна спільнота не знайшла жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії,

– зазначив Кулеба.

Про що мовиться у доповіді американської розвідки

Американська розвідка у своїй доповіді не розповіла про втручання уряду України у вибори у США. Проте у ній мовиться, що окремі українські політики, зокрема нардеп Андрій Деркач, сприяли у цьому Росії.

Цікаво Путін особисто затвердив втручання у вибори США: навіщо йому це

Втручання Деркача у вибори США: коротко