У США не виключили можливість введення санкцій через ситуацію в Грузії – Голос Америки
Захід занепокоєний політичною кризою, яка розгортається у Грузії – затриманням влади лідера найбільшої опозиційної партії. Експерти у Вашингтоні не відкидають ймовірність того, що США змушені будуть запровадити санкції проти грузинського уряду.
Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі
Обмеження можуть запровадити якщо ситуація не зміниться. Водночас експерти додали, що відповідна ситуація у Грузії – це відхід від демократії.
До теми Опозиція Грузії заявила про початок постійних протестів
Штурм офісу опозиційної партії "Єдиний національний рух" та затримання її лідера Ніка Мелію викликало занепокоєння у США. Після подій у Тбілісі у Держдепартаменті виступили із заявою і закликали обидві сторони до переговорів.
В Україні продовжать протести через вирок Стерненку
Протестувальники в Україні мають намір продовжити акції на підтримку активіста та колишнього керівника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого напередодні засудили до понад 7 років ув'язнення. Увечері 23 лютого мітинг відбувся біля Офісу Президента – учасники протесту вимагали звільнення активіста.
Дивіться повний випуск "Голосу Америки" за 24 лютого:
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