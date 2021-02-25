Захід занепокоєний політичною кризою, яка розгортається у Грузії – затриманням влади лідера найбільшої опозиційної партії. Експерти у Вашингтоні не відкидають ймовірність того, що США змушені будуть запровадити санкції проти грузинського уряду.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Обмеження можуть запровадити якщо ситуація не зміниться. Водночас експерти додали, що відповідна ситуація у Грузії – це відхід від демократії.

До теми Опозиція Грузії заявила про початок постійних протестів

Штурм офісу опозиційної партії "Єдиний національний рух" та затримання її лідера Ніка Мелію викликало занепокоєння у США. Після подій у Тбілісі у Держдепартаменті виступили із заявою і закликали обидві сторони до переговорів.

В Україні продовжать протести через вирок Стерненку

Протестувальники в Україні мають намір продовжити акції на підтримку активіста та колишнього керівника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого напередодні засудили до понад 7 років ув'язнення. Увечері 23 лютого мітинг відбувся біля Офісу Президента – учасники протесту вимагали звільнення активіста.

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