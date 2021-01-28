США не потребують реакції Зеленського на санкції проти Дубінського, – ЗМІ

Раніше одіозний нардеп Олександр Дубінський зі "Слуги народу" потрапив у санкційний список США. Як заявило джерело в дипломатичних колах, США переконані, що Дубінський бреше і його треба покарати.

Джерело: "Українська правда" з посиланням на джерело в дипломатичних колах

Водночас Штати нічого не вимагають та не радять робити президенту Володимиру Зеленському.

Важливо Дубінський був на дні народження Зеленського: що сказав йому президент

За інформацією джерела, США не висувають вимог або порад президенту України або ж партії "Слуга народу" щодо того, як їм слід реагувати на санкції.

Однак вони (США – 24 канал) вважають, що Дубінського слід притягнути до відповідальності. Спроби втрутитися у виборчий процес в США – справа непроста,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, як пише видання, твердження про те, що посольство США викликало президента, депутатів партії "Слуга народу" або інших осіб в посольство США для обговорення санкцій або вимоги певних дій, є сфабрикованими.

На Дубінського наклали санкції: головне

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нардепа Олександра Дубінського та кількох громадян й інформаційних ресурсів з України. Їх звинувачують у втручанні у вибори президента США .

. У "Слузі народу" запевнили, що для ретельного розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський на певний час вийшов з фракції. За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Зеленський попросив Дубінського самостійно припинити членство у фракції.

самостійно Однак Дубінський не визнає своєї провини й навіть попросив про особисту зустріч.

За даними Центру протидії корупції, Офіс генпрокурора відкрив 2 кримінальні провадження проти Дубінського. Йому інкримінують ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.