США назвали одну з умов для скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

Сполучені Штати виступають за перегляд газового контракту України та Росії. За інформацією ЗМІ, це навіть може стати однією з умов скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Handelsblatt

Інформоване джерело, яке близьке до переговорів, заявило, що США підтримують перегляд контракту між Україною та Росією на транзит газу до країн ЄС.

Важливо Чому Росія уникає транзиту газу через Україну

За попередньою інформацією, це могло б стати однією з умов скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Водночас наразі невідомо, які саме пункти газового контракту слід було б змінити, щоб зняти санкції.

Зауважимо, що попередня адміністрація США називала підписання газового контракту у 2019 році значним досягненням.

Що відомо про контракт на транзит газу

Новий контракт між Україною та Росією ухвалили наприкінці 2019 року. Його термін діє – 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року.

Мінімальний обсяг транзиту в перший рік визначається на рівні 65 мільярдів кубометрів газу , в наступні 4 роки – 40 мільярдів кубометрів.

, в наступні 4 роки – 40 мільярдів кубометрів. Також Україна і Росія, згідно з договором, більше не мають взаємних претензій, а з російських активів за кордоном зняли арешти, що були накладені за позовами України.

Росія почала будівництво газопроводу в обхід України ще у 2015 році. Наразі роботи вже майже завершили.

Добудувати "Північний потік-2" не можуть через американські санкції на компанії підрядників.

через американські санкції на компанії підрядників. США вважають, що газопровід дозволить Росії посилити тиск на ЄС і Україну. До речі, якщо його таки добудують, то наша держава щороку втрачатиме близько 1,5 мільярда гривень.

За даними ЗМІ, новий президент США Джо Байден хоче зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.