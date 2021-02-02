Сполучені Штати виступають за перегляд газового контракту України та Росії. За інформацією ЗМІ, це навіть може стати однією з умов скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Handelsblatt

Інформоване джерело, яке близьке до переговорів, заявило, що США підтримують перегляд контракту між Україною та Росією на транзит газу до країн ЄС.

Важливо Чому Росія уникає транзиту газу через Україну

За попередньою інформацією, це могло б стати однією з умов скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Водночас наразі невідомо, які саме пункти газового контракту слід було б змінити, щоб зняти санкції.

Зауважимо, що попередня адміністрація США називала підписання газового контракту у 2019 році значним досягненням.

Що відомо про контракт на транзит газу

Новий контракт між Україною та Росією ухвалили наприкінці 2019 року. Його термін діє – 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року.

Мінімальний обсяг транзиту в перший рік визначається на рівні 65 мільярдів кубометрів газу , в наступні 4 роки – 40 мільярдів кубометрів.

, в наступні 4 роки – 40 мільярдів кубометрів. Також Україна і Росія, згідно з договором, більше не мають взаємних претензій, а з російських активів за кордоном зняли арешти, що були накладені за позовами України.

Зверніть увагу! До підписання угоди газотранспортна система транспортувала 80 – 90 мільярдів кубометрів газу щороку. Однак навіть попри зменшення обсягів транспортування газу, президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.