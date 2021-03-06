За останні 2 місяці рішення влади України кардинально змінились. Письменник та журналіст Станіслав Асєєв пов'язує це, перш за все, з виборами у Сполучених Штатах Америки.

Загалом політика України щодо Росії стає більш жорсткою. Таку думку він висловив в інтерв'ю.

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Можливо, з адміністрації США дають якісь сигнали, що ми можемо, скажімо так, вести політику щодо Росії жорсткіше,

– зазначив Асєєв.

"І на Тристоронній контактній групі, коли Леонід Кравчук заявляє, що ми маємо відповідати обстрілами на обстріли. І Єрмак сказав, що виконати мінські домовленості так, як вони прописані, буквально, вже неможливо", – сказав журналіст.

Впевненість адміністрації Зеленського зникла

За його словами, ще нещодавно адміністрація президента була впевнена, що Україна зустрічатиме своє 30-ліття вже у Донецьку. Але зараз настає розуміння того, що цього найближчими роками, скоріш за все, не станеться.

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"Тому я думаю, що, перш за все, це США, а, можливо, і повний глухий кут у перемовинах у Мінську по всіх "фронтах" – політичний, безпековий, гуманітарний. Там майже нічого не відбувається", – також сказав Асєєв.

Нагадаємо! Російські окупанти заявили про вихід з перемир'я. Вони дозволили відкривати своїм бойовикам "попереджувальний" вогонь українськими позиціями.