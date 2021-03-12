Леонід Кравчук вважає присутність представника США на зустрічі у нормандському форматі необхідною. Він припустив, що це змусить Росію йти на поступки.

На думку Кравчука, Сполучені Штати Америки є єдиною державою, з якою "буде рахуватися" Росія. Про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Без затвердження Росією він є пропозицією, – Кравчук про план щодо Донбасу

"Росія має такий норов. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться, а (США – 24 канал) єдина країна у світі, з якою вона буде рахуватися", – сказав Леонід Кравчук.

За його словами, президент Джо Байден зазначав, що не дозволить Росії порушувати норми міжнародного права щодо України.

Так присутність там США могла б дати нормандському формату більше впливу та сили,

– заявив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук додав, що на зустрічі у нормандському форматі обов'язково має бути представник США. Водночас він додав, що мовиться не про присутність власне президента, це може бути віцепрезидент, держсекретар чи будь-який інший офіційний представник.

Зверніть увагу! Леонід Кравчук заявляв, що вже у квітні 2021 року можу відбутись зустріч "нормандської четвірки". Водночас у Росії – "про такі плани чули".

Зустріч "нормандської четвірки": коротко