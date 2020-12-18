Демократ Джо Каннінгем відкрив банку пива та виголосив тост за порозуміння між двома правлячими партіями. Зробив він це під час свого прощального виступу у Палаті представників Конгресу США, зазначивши, що цього його навчив дідусь.

До Палати представників Каннінгем був обраний від Південної Кароліни. Але на цих виборах він програв, а відтак покидає американський Конгрес. Про це повідомляє американське видання The Hill.

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Як усе було

Під час свого останнього виступу Каннінгем розповів про мудрість, якої його навчив дідусь.

Щоби покращити цю країну, ми повинні зібратися разом, ми повинні сісти й послухати одне одного та можливо навіть випити пива,

– сказав він.

Після цього конгресмен дістав із внутрішньої кишені піджака банку з пивом та гучно відкрив її.

Він виголосив, що підіймає цей бокал за своїх колег – як за демократів, так і за республіканців.

Після цього політик поставив банку на стіл, не зробивши жодного ковтка.

Увесь цей час конгресмен був у захисній масці.

У США конгресмен під час останнього виступу виголосив тост з пивом в руках: відео Джо Каннінгема

Давній поціновувач пива

Каннінгем вже не вперше відзначився свою любов’ю до пива. Торік у січні політик намагався пронести у залу засідань Палати представників 6 банок крафтового пива, виготовленого на місцевій пивоварні в його рідному штаті.

Його туди не впустили через правила, які дозволяють приносити лише воду. Тож Каннінгему довелося залишити напій в гардеробі. Згодом з’ясувалося, що пиво призначалося для його колеги.