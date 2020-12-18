Так вчив дід: конгресмен у США під час виступу відкрив пиво й виголосив тост – відео
Демократ Джо Каннінгем відкрив банку пива та виголосив тост за порозуміння між двома правлячими партіями. Зробив він це під час свого прощального виступу у Палаті представників Конгресу США, зазначивши, що цього його навчив дідусь.
До Палати представників Каннінгем був обраний від Південної Кароліни. Але на цих виборах він програв, а відтак покидає американський Конгрес. Про це повідомляє американське видання The Hill.
Читайте також Одіозного "слугу" Брагара спіймали на переписці в Раді: нардеп злякався якоїсь Сергіївни
Як усе було
- Під час свого останнього виступу Каннінгем розповів про мудрість, якої його навчив дідусь.
Щоби покращити цю країну, ми повинні зібратися разом, ми повинні сісти й послухати одне одного та можливо навіть випити пива,
– сказав він.
- Після цього конгресмен дістав із внутрішньої кишені піджака банку з пивом та гучно відкрив її.
- Він виголосив, що підіймає цей бокал за своїх колег – як за демократів, так і за республіканців.
- Після цього політик поставив банку на стіл, не зробивши жодного ковтка.
- Увесь цей час конгресмен був у захисній масці.
У США конгресмен під час останнього виступу виголосив тост з пивом в руках: відео Джо Каннінгема
Давній поціновувач пива
Каннінгем вже не вперше відзначився свою любов’ю до пива. Торік у січні політик намагався пронести у залу засідань Палати представників 6 банок крафтового пива, виготовленого на місцевій пивоварні в його рідному штаті.
Його туди не впустили через правила, які дозволяють приносити лише воду. Тож Каннінгему довелося залишити напій в гардеробі. Згодом з’ясувалося, що пиво призначалося для його колеги.
Поділитися новиною