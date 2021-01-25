У США хочуть знову обмежити в'їзд іноземцям – Голос Америки

Уряд Сполучених штатів Америки хоче знову поновити обмеження в'їзду до країни іноземцям. Такі заходи стосуватимуться людей, які протягом останніх 14 днів були у 26 країнах ЄС.

Голос Америки: 24 канал

А також у Великій Британії, Ірландії, Бразилії та Південно-Африканській республіці. Все пов'язане із виявленими новими штамами коронавірусу у цих країнах.

Важливо Без президенського крісла і бізнесу: Трамп зазнає збитків через штурм Капітолія

Офіційний імпічмент

Палата Представників Конгресу США формально передає у понеділок в Сенат документи щодо імпічменту колишньому президенту Дональду Трампу. Імпічмент Трампу Палата представників оголосила за обвинуваченням у підбурюванні до заворушень і заколоту, які 6 січня вилилися в спробу захоплення Капітолія США. Тепер це питання розгляне Сенат, де демократи напередодні отримали формальну більшість.

Ядерний договір з Росією

Адміністрація президента США Джозефа Байдена пропонує Росії продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння на 5 років. Відповідна угода обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.Відповідну пропозицію передали російській стороні.

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