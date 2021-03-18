США хочуть направити свого представника для нормандського формату: з'явився законопроєкт

Група сенаторів США внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною. Він зокрема передбачає призначення представника для переговорів у нормандському форматі.
Відповідний законопроєкт внесли до Комітету Сенату з питань міжнародних відносин. На нього вже відреагували в Офісі Президента України.
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Проєкт закону 17 березня внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін. Зазначається, що його внесли повторно: вперше Сенату його представляли у липні 2020 року.
Сенатори зазначили: Україна є стратегічним партнером, яку США збираються всіляко підтримувати у боротьбі з агресією Росії.
Українському народові потрібні всі доступні ресурси для боротьби з російською агресією. Ми підтримуємо народ України, коли він захищає суверенітет і територіальну цілісність своєї нації,
– зазначив Баррассо.
У Зеленського зазначили: високо цінують таку ініціативу США. Штати є стратегічним партнером України, тож це хороша можливість для зміцнення українсько-американських відносин. Законопроєкт, якщо буде ухвалений, поглибить співпрацю, зокрема в секторі національної безпеки.
Фінансування військових потреб, яке передбачає законопроєкт, наближуватиме армію України до стандартів НАТО.
Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО,
– зазначили в ОП.
Щодо призначення спеціального представника у нормандському форматі в Офісі Президента зазначили, що вітають таку ініціативу.