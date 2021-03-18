США хочуть направити свого представника для нормандського формату: з'явився законопроєкт
Група сенаторів США внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною. Він зокрема передбачає призначення представника для переговорів у нормандському форматі.
Відповідний законопроєкт внесли до Комітету Сенату з питань міжнародних відносин. На нього вже відреагували в Офісі Президента України.
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Законопроєкт про партнерство в галузі безпеки
Проєкт закону 17 березня внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін. Зазначається, що його внесли повторно: вперше Сенату його представляли у липні 2020 року.
Сенатори зазначили: Україна є стратегічним партнером, яку США збираються всіляко підтримувати у боротьбі з агресією Росії.
Українському народові потрібні всі доступні ресурси для боротьби з російською агресією. Ми підтримуємо народ України, коли він захищає суверенітет і територіальну цілісність своєї нації,
– зазначив Баррассо.
Що передбачає законопроєкт
- Створення звіту про дипломатичну підтримку України протягом наступних п'яти років.
- Заохочує Державний департамент створити робочу групу з питань України з відповідними європейськими союзниками.
- Закликає адміністрацію призначити спеціального посланника в Україні для зв'язку США у мирних переговорах у Нормандському форматі. Він же має сприяти діалогу між країнами Чорного моря.
- Санкціонує до 300 мільйонів доларів на рік військового фінансування Україні.
- Формування звіту Міністерства оборони та Державного департаменту про військові потреби ЗСУ.
- План надання Україні допомоги з питань безпеки та будь-які інші рекомендації.
- Дозволяє надавати 4 мільйони доларів щороку для тренування українських військових через програми міжнародних військових навчань.
Як відреагував на законопроєкт Офіс Президента
У Зеленського зазначили: високо цінують таку ініціативу США. Штати є стратегічним партнером України, тож це хороша можливість для зміцнення українсько-американських відносин. Законопроєкт, якщо буде ухвалений, поглибить співпрацю, зокрема в секторі національної безпеки.
Фінансування військових потреб, яке передбачає законопроєкт, наближуватиме армію України до стандартів НАТО.
Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО,
– зазначили в ОП.
Щодо призначення спеціального представника у нормандському форматі в Офісі Президента зазначили, що вітають таку ініціативу.
Допомога США для України і санкції проти Росії
- На початку березня США заявили про виділення Україні допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів.
- Натомість щодо Росії у нової адміністрації США позиція протилежна.
- 2 березня 2021 США ввели санкції проти 7 високопосадовців та 14 організацій Росії.
- Їх вважають причетними до виготовлення біологічної та хімічної зброї.
- 17 березня ухвалили ще один пакет санкцій: США не експортуватимуть до Росії товари, пов'язані з національною безпекою.
- Окрім того, Штати зупиняють дію ліцензії на обслуговування та заміну деталей для обладнання, яке раніше постачали у Росію.
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