США готові підтримати Україну у боротьби з агресією Росії, але є умова

Україна може розраховувати на підтримку США у питанні оборони від російської агресії. Крім того, Штати можуть долучитися до викликів, які існують всередині України. Мовиться про боротьбу з корупцією та реформи.

Таку заяву зробив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент. Він наголосив, що майбутня розмова Зеленського і Байдена дуже символічна, а тому "має бути підкріплена діями".

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За словами Джорджа Кента, Штати прагнуть, аби Україна досягла успіху. Але для цього потрібно робити конкретні дії.

Ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії й правильні реформи,

– зазначив Кент.

Він додав, що довіра дуже важлива в будь-яких відносинах. Це, на його думку, стосується ситуації як всередині країни, так і між країнами.

Щодо Володимира Зеленського та його політику Кент сказав, що "найголовніше – щоб президент Зеленський виконував пріоритети й свої обіцянки, які він дав українському народові".

Після інавгурації на посаді президента США Джозеф Байден досі не провів жодної розмови з Володимиром Зеленським, хоча й заявляв, що Україна для нього – один з пріоритетів. Прессекретарка українського президента Юлія Мендель не вбачає в цьому якоїсь серйозної проблеми.

Додамо, що Джозеф Байден, наприклад, встиг поговорити з Володимиром Путіним і деякими європейськими лідерами.