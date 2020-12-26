У США чоловік вогнеметом прибирав сніг у дворі: епічне відео
-
У штаті Кентукі місцевий житель вирішив незвичайним шляхом розчистити подвір'я власного дому від снігу. Для розв'язання проблеми він використав вогнемет.
Відео того, як чоловік прибирав сніг з'явилося у мережі. Його опублікував на своїй сторінці у фейсбуці сусід американця.
Читайте також На місці вибуху авто в американському Нешвіллі знайшли людські останки
На записі видно, як мешканець США взяв в руки вогняне знаряддя і з його допомогою в найкоротші терміни прибрав сніг з власного двору.
Деякі використовують лопату, інші – вогнемет,
– зазначив автор ролика у коментарі до допису.
Відповідне відео почали активно поширювати користувачі соцмереж.
Американець розчищав сніг вогнеметом: дивіться відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter