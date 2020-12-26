У штаті Кентукі місцевий житель вирішив незвичайним шляхом розчистити подвір'я власного дому від снігу. Для розв'язання проблеми він використав вогнемет.

Відео того, як чоловік прибирав сніг з'явилося у мережі. Його опублікував на своїй сторінці у фейсбуці сусід американця.

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На записі видно, як мешканець США взяв в руки вогняне знаряддя і з його допомогою в найкоротші терміни прибрав сніг з власного двору.

Деякі використовують лопату, інші – вогнемет,

– зазначив автор ролика у коментарі до допису.

Відповідне відео почали активно поширювати користувачі соцмереж.

Американець розчищав сніг вогнеметом: дивіться відео