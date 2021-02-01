У США через снігопад зупинили роботу великих центрів вакцинації від COVID-19 – Голос Америки

На північному сході США зафіксували потужний сніговий шторм. Через це у багатох містах тимчасово зупинили роботу великі центри тестування та вакцинування проти коронавірусу.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Загалом у США вже зробили понад 30 мільйонів щеплень проти COVID-19. Україна ж розраховує отримати перші 117 тисяч доз вакцини вже у лютому 2021 року. Водночас виробники препаратів не встигають задовольнити попит на них. Експерти припускають, що згодом це може призвести до "вакцинного націоналізму".

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