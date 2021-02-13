Спрощення торгівлі та Зелений курс: підсумки візиту Шмигаля до Брюсселя

Джерело:Урядовий портал
Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем відвідала Брюссель, де відбулось засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Політики навіть домовились щодо співпраці у деяких сферах.
Делегація протягом 9 – 11 лютого провела низку зустрічей із керівництвом ЄС.
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10 лютого Шмигаль разом з Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом поговорив щодо долучення України до європейського Зеленого курсу.
Шмигаль підкреслив, що можуть розробити український Зелений курс, спрямований на досягнення кліматичної нейтральності.
Політики обговорили співпрацю щодо трансформації вугільних регіонів. До слова, Україна вже розпочала роботу над Концепцією реформування вугільної галузі.
Разом з Урядом Німеччини працюємо над пілотними проєктами,
– зауважив прем'єр.
Шмигаль подякував ЄС за фінансову підтримку підвищення енергоефективності в Україні.
Також Шмигаль зустрівся з виконавчим Віцепрезидентом Європейської Комісії щодо цифрової ери Маргрет Вестагер. Делегація розповіла, що в Україні працюють над цифровою трансформацією, адже метою цього є інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС.
Шмигаль та Вестагер / Фото Кабміну
Делегація зустрілась з Віцепрезидентом ЄК з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовічем.
Раніше Шмигаль підтримав ідею ухвалення Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сировинній галузі. Натомість Шефчовіч зауважив, що завдяки цьому Європейський Союз збільшить фінансування програми технічної допомоги для України на 800 тисяч євро.
Шмигаль та Шефчовіч / Фото Кабміну