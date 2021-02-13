Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем відвідала Брюссель, де відбулось засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Політики навіть домовились щодо співпраці у деяких сферах.

Делегація протягом 9 – 11 лютого провела низку зустрічей із керівництвом ЄС.

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Які результати візиту

Зелений курс

10 лютого Шмигаль разом з Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом поговорив щодо долучення України до європейського Зеленого курсу.

Що таке європейський Зелений курс? Це програма заходів, яка передбачає план переходу до кліматично нейтральної Європи до 2050 року.

Шмигаль підкреслив, що можуть розробити український Зелений курс, спрямований на досягнення кліматичної нейтральності.

Трансформація вугільних регіонів

Політики обговорили співпрацю щодо трансформації вугільних регіонів. До слова, Україна вже розпочала роботу над Концепцією реформування вугільної галузі.

Разом з Урядом Німеччини працюємо над пілотними проєктами,

– зауважив прем'єр.

Шмигаль подякував ЄС за фінансову підтримку підвищення енергоефективності в Україні.

Цифровізація

Також Шмигаль зустрівся з виконавчим Віцепрезидентом Європейської Комісії щодо цифрової ери Маргрет Вестагер. Делегація розповіла, що в Україні працюють над цифровою трансформацією, адже метою цього є інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Шмигаль нагадав про домовленість спільно працювати над укладенням Угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг.

Крім того, говорили про укладення Угоди щодо оцінки відповідності та прийнятності промислової продукції,

Звернули увагу на започаткування кібердіалогів у першому півріччі 2021 року та стосовно космічного співробітництва.

Також Шмигаль привітав наміри ЄС надати Україні доступ до навігаційної послуги Safety of Life для українських рятувальників.



Шмигаль та Вестагер / Фото Кабміну

Сировинна галузь

Делегація зустрілась з Віцепрезидентом ЄК з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовічем.

Раніше Шмигаль підтримав ідею ухвалення Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сировинній галузі. Натомість Шефчовіч зауважив, що завдяки цьому Європейський Союз збільшить фінансування програми технічної допомоги для України на 800 тисяч євро.



Шмигаль та Шефчовіч / Фото Кабміну