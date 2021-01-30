Спроби нав'язати "русский мир", – МЗС України про форум бойовиків на Донбасі

Російським окупантам не вдасться нав'язати Донбасу "русский мир". Україна, без сумніву, відновить суверенітет на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: "РБК-Україна"

За словами спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, пропагандистський форум на окупованому Донбасі показує: російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала.

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Невпинні спроби Кремля нав'язати Донбасу "русский мир" і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз зобов'язань Росії у рамках мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту,

– заявив Ніколенко.

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