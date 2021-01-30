Спроби нав'язати "русский мир", – МЗС України про форум бойовиків на Донбасі
Російським окупантам не вдасться нав'язати Донбасу "русский мир". Україна, без сумніву, відновить суверенітет на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Джерело: "РБК-Україна"
За словами спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, пропагандистський форум на окупованому Донбасі показує: російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала.
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Невпинні спроби Кремля нав'язати Донбасу "русский мир" і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз зобов'язань Росії у рамках мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту,
– заявив Ніколенко.
Що ще кажуть у МЗС
- Метою так званого "форуму" є створити перешкоди для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.
- Україна обов'язково повідомить міжнародних партнерів про черговий вияв підривної діяльності з боку Росії.
- Збройна агресія Росії проти України – це злочин проти міжнародного миру. Усі причетні мають понести міжнародну кримінальну відповідальність.
- Російські "доктрини зі світу фантастики" не зупинять невідворотне відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями.
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