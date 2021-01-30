Російським окупантам не вдасться нав'язати Донбасу "русский мир". Україна, без сумніву, відновить суверенітет на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: "РБК-Україна"

За словами спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, пропагандистський форум на окупованому Донбасі показує: російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала.

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Невпинні спроби Кремля нав'язати Донбасу "русский мир" і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз зобов'язань Росії у рамках мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту,

– заявив Ніколенко.

Що ще кажуть у МЗС

Метою так званого "форуму" є створити перешкоди для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Україна обов'язково повідомить міжнародних партнерів про черговий вияв підривної діяльності з боку Росії.

Збройна агресія Росії проти України – це злочин проти міжнародного миру. Усі причетні мають понести міжнародну кримінальну відповідальність.

Російські "доктрини зі світу фантастики" не зупинять невідворотне відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями.

Зверніть увагу! Форум російських пропагандистів на Донбасі відбувся 28 січня 2021 року. Російські бойовики презентували так звану доктрину "Російський Донбас". У ній мовиться, що окупанти хочуть провести референдум, аби об'єднати території Донецької та Луганської області. Гостею форуму стали російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка заявила " Росія, матушка, забери Донбас додому".