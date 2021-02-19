Хуан де ла Сієрва став винахідником нового виду літальних апаратів, які були частиною військово-повітряних сил та важливою ланкою у розвитку авіації. Згодом його досягнення надихнули на створення гелікоптера, який витіснив новітнє повітряне судно з широкого виробництва.

Джерело: "Одна історія" на 24 канал

Винахідник автожира Хуан де ла Сієрва народився 21 вересня 1895 року в Іспанії, у місті Мурсія. Авіація захоплювала Сієрву з дитинства, проте батьки не одразу схвалили таку пристрасть, тож серйозно займатися улюбленою справою хлопцю довелося у доволі зрілому віці.

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Перші спроби винахідника в авіації

Попри це першу спробу конструювання літальних апаратів юнак втілив ще у 1910 році. Молодий Сієрва разом із двома іншими завзятими винахідниками спроєктували біплан "Кангрежо".

Через 9 років у винахідника вдався перший власний проєкт – ним став тримоторний літак-бомбардувальник, на який Сієрва відразу отримав патент. Машина важила 5 тонн, а розмах крил сягав завдовжки 25 метрів.

Проте на етапі випробування інженера спіткала невдача. Літак недовго протримався у повітрі і через деякий час звалився на землю. Тоді Сієвра вирішив докласти всіх зусиль для проєктування літального апарата, який зміг би триматися в повітрі за зовсім іншим принципом – за допомогою горизонтального гвинта.



Сієвра вирішив докласти всіх зусиль для проєктування / Фото flibusta.site

Як Сієрва винайшов автожир

Відповідна машина отримала назву автожир або ж гіроплан. Починаючи від 1920 року Хуан де ла Сієрва тричі намагався втілити свою ідею, але жодна з моделей не виправдала очікувань.

Зрештою, наприкінці 1922 року йому вдалося створити вдосконалений автожир під серійною назвою С-4. Інженер шарнірно з'єднав чотири лопаті гіроплану гвинтом.

Завдяки такому рішенню апарат зміг не лише підійматися в повітря та опускатися на землю, але й рухатися у різні напрямки. Перший випробувальний зліт на новому автожирі здійснив 17 січня 1923 року пілот Алехандро Спенс, а 31 січня йому вдалося подолати на ньому 4 кілометри відстані.

Після успішного випробування Сієрва зосередився на вдосконаленні апарата з метою його практичного використання. Проте на шляху до цього були чергові перепони, матеріальні труднощі.

Брак грошей для проєктування

Грошей на проєктування нової моделі критично не вистачало, і винахідник розумів, що прийшов час шукати спонсорів по всій території Європи та Америки. Компанії, які могли б зацікавитися новим апаратом, не поспішали задовольняти бажання інженера.



Керівництво військової авіації Іспанії вбачало в автожирі перспективи / Фото History Net

Тоді Сієрва наважився без сторонньої допомоги на останні гроші сконструювати нову модель. Випробування нового автожиру С-5 почалися в квітні 1923 року, але все йшло не так легко, як цього б хотілося винахіднику. Кілька разів у апарата виявляли серйозні дефекти, а коли під час чергового випробування у ньому зламався лонжерон лопаті, коштів на ремонт вже не залишилося.

Розв'язування фінансових проблем не забарилося. Саме тоді Іспанія разом із Францією вели війну проти Рифської республіки. Відтак керівництво військової авіації Іспанії вбачало в автожирі перспективний вид зброї.

Довідка. Невдовзі винахідник таки отримав кошти на розробку нової моделі. Так, в січні 1924 року, Сієрва завершив свій гіроплан С-6, він був оснащений значно потужнішим двигуном, ніж попередні моделі.

Оскільки фінанси для створення апарата виділила військова авіація Іспанії, то задля його випробування було відправлено дослідну ескадрилью ВПС. На щастя для Сієрви, нова модель вдалася значно кращою, ніж її попередники.

Винахід став важливим кроком для розвитку авіації

Окрім того, керівництво зауважило багато позитивних характеристик повітряного судна. Управління автожиром було простим, він не був чутливим до поривів вітру.

Невдовзі на військовий аеродром, де проходили випробування, прибув і командир ескадрильї Гоакін Лоріга. Він був видатним пілотом іспанської авіації і також зацікавився винаходом Сієрви.

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Після короткого інструктажу Лоріга без перешкод злетів на С-6 і був вражений гіропланом. За декілька днів іспанці зняли короткий фільм про винахід і польоти Лоріги, який вирішили показати у Франції на 9-му авіаційному салоні.

17 грудня 1924 демонстраційне відео побачило Товариство французької повітряної навігації. Присутні були під враженнями від побаченого і визнали, що винахід є важливим кроком для розвитку авіації.

Сієрва став відомим за межами Іспанії

У травні 1925 року Сієрва сконструював вдосконалену модель С-6, яка отримала серійну назву С-6-Біс. Влітку того ж року винахідника запросили продемонструвати свій апарат в Англії та Франції.

Так вже у вересні новий автожир виконував польоти в Фарнборо, а Сієрва зі своїм винаходом став відомим далеко за межами рідної Іспанії. Свою діяльність у сфері розвитку авіації інженер продовжив вже на території Англії.



Сієрва сконструював вдосконалену модель апарату / Фото Muy Historia

Він заснував компанію Cierva Autogiro Company і приступив до проєктування 4 автожирів на замовлення англійських військово-повітряних сил. Перший зданий в експлуатацію на теренах Англії гіроплан під назвою С-6 не дуже відрізнявся від попередньої моделі.

Представники ВПС проводили з ним багато демонстраційних польотів, тож невдовзі літальним апаратом зацікавилися в Італії, Франції та Нідерландах. 28 лютого 1925 року Сієрву відзначили нагородою французького журналу "Ейр", яку вручають щорічно за найбільші досягнення у сфері розвитку авіації.

Винахідник почав вдосконалювати апарат

Відтак до винахідника нарешті прийшла заслужена слава та визнання в середовищі авіаторів, яких він досягав роками. Впродовж наступних 10 років Хуан де ла Сієрва продовжив працювати над покращенням літального апарата.

На моделі С-19 йому вдалося вдосконалити пряме кермове управління, а у 1934 році, на моделі С-30 – досягти вертикального зльоту. Водночас гіроплан не потребував попереднього розгону перед підйомом у повітря.

Невдовзі Сієрва продав ліцензію на виробництво розроблених ним повітряних суден кільком великим компаніям у різних країнах. Одним із власників ліцензії став Генрі Фокке, який у 1936 році сконструював перший успішний дослідний одномісний гелікоптер.



Фокке сконструював дослідний одномісний гелікоптер / Фото DPA

Трагічний випадок у грудні 1936 року

Сієрва присвячував весь свій час новим розробкам і вдосконаленню свого винаходу. Своєю працею винахідник посприяв появі гелікоптерів і різноманітних гвинтових літальних апаратів.

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Можливо, світ би побачив ще не один спроєктований талановитим інженером апарат, якби не трагічний випадок. 9 грудня 1936 року Хуан де ла Сієрва загинув у авіакатастрофі під час перельоту з Лондона в Амстердам.

Його винахід ще довгий час використовували для доставки пошти і перевезення людей у важкодоступні місця. Також гіроплани були популярними в період Другої світової війни, проте згодом їх витіснили з виробництва сучасні гвинтокрили.