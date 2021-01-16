Упродовж найближчих 3 діб, 16 – 18 січня, в Україні й надалі можна буде спостерігати холодну погоду з морозами до -14…-20 градусів. Проте ще холодніше буде на сході – тут температура опуститься до -22…-24 градусів.

Про таку погоду повідомляють в Українському гідрометцентрі та ДСНС. Водночас рятувальники попередили про значне зниження температури.

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Якою буде погода в Україні наступні 3 доби

16 січня вночі слід очікувати до 12 – 18 градусів морозу, місцями в північних областях – до 21 градусу морозу.

Вдень 16 січня – до 10-16 градусів морозу.

17 – 18 січня холодна погода утримається. Зокрема, у східних областях подекуди буде -22… -24 градуси.

На Закарпатті та у південних областях 16 – 18 січня вночі прогнозують 8 – 14 морозу, а вдень -5…-11 градусів.

Водночас синоптики кажуть про невеликий сніг у західних областях 16 січня та на Лівобережжі, 17 січня – на заході, а 18 січня – на сході країни.

На дорогах України – ожеледиця.

Якою буде температура в Києві та на Київщині

У Києві вночі 16 січня температура опуститься до -13… 18 градусів. Вдень до 11 – 15 градусів морозу.

У Київській області вночі 16 січня буде також -13…-18 градусів. Щоправда, місцями стовпчики термометрів покажуть і 21 градус морозу. Вдень – до -11…-16 градусів.

17 – 18 січня як в столиці, так і в області холодна погода утримається.

Просимо Вас одягатися тепло та без нагальної потреби не покидати свої теплі домівки,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що вже 20 січня температура на Правобережній Україні вночі підніметься до -10 градусів. А вдень на заході доходитиме й до -2 градусів. Натомість на сході морозяна погода триватиме: вночі - -14… -16 градусів,вдень – 10…-12.

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Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Дані Укргідрометцентру