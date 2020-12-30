Печерський райсуд зобов'язав змінити підслідність у справі про рекордний хабар ексміністра екології Миколи Злочевського на 6 мільйонів доларів. Фактично, у такий спосіб її забирають у НАБУ й САП, що вели справу з самого початку.

При цьому в справі вже завершене досудове розслідування. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Прокурори неодноразово зверталися до суду, щоб отримати повний текст цієї ухвали. Втім, Печерський райсуд Києва відповідав відмовою, а в єдиному реєстрі судових рішень ця ухвала відсутня.

Крім того, суд повідомив, що цю ухвалу видали представнику Офісу генпрокурора. Хоча корупційними справами, зокрема цією, займається саме Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

З огляду на викладене вбачається зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних і суду реалізувати вже відпрацьовану в інших резонансних справах схему із незаконної передачі кримінальних проваджень,

– заявили в САП.

До слова, у цій справі 30 грудня призначили апеляційний розгляд щодо рішення про передачу самої справи.

Суть справи Злочевського: