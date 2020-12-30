Справу про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів забирають у САП і НАБУ: деталі
Печерський райсуд зобов'язав змінити підслідність у справі про рекордний хабар ексміністра екології Миколи Злочевського на 6 мільйонів доларів. Фактично, у такий спосіб її забирають у НАБУ й САП, що вели справу з самого початку.
При цьому в справі вже завершене досудове розслідування. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
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Прокурори неодноразово зверталися до суду, щоб отримати повний текст цієї ухвали. Втім, Печерський райсуд Києва відповідав відмовою, а в єдиному реєстрі судових рішень ця ухвала відсутня.
Крім того, суд повідомив, що цю ухвалу видали представнику Офісу генпрокурора. Хоча корупційними справами, зокрема цією, займається саме Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
З огляду на викладене вбачається зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних і суду реалізувати вже відпрацьовану в інших резонансних справах схему із незаконної передачі кримінальних проваджень,
– заявили в САП.
До слова, у цій справі 30 грудня призначили апеляційний розгляд щодо рішення про передачу самої справи.
Суть справи Злочевського:
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися вручити хабар у 6 мільйонів гривень. З них один мільйон мали отримати посередники. Це рекордний хабар в історії України, який накрили правоохоронці.
- Хабар намагалися дати за закриття справи проти власника компанії Burisma Миколи Злочевського, який сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- У цій справі затримали на гарячому трьох довірених осіб ексміністра екології. 15 червня суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.
- 1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.
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