Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який переховується від органів суду та слідства.

Ексміністру інкримінують перешкоджання проведенню мітингів та перевищення службових повноважень, що призвело до вбивств протестувальників та заподіяння їм тяжких травм. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Що повідомила генпрокуратура

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього міністра МВС.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia),

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про справи Майдану

Окрім ексміністра МВС, фігурантами кримінального провадження, у якому розслідують злочини проти учасників Майдану, є:

колишній президент Янукович;

заступник Захарченка;

ексголова Служби безпеки України і його перший заступник;

командувач Внутрішніх військ МВС та інші високопосадовці.

Усі вони обвинувачуються у перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.