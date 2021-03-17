Справу Вовка можуть закрити: ВАСК відмовив НАБУ у продовженні слідства

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Джерело:

Центр протидії корупції

Справу щодо плівок глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка можуть закрити. Вищий антикорсуд 17 березня відмовив Національному антикорупційному бюро у продовженні слідства.

Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк. Ухвалу не можна оскаржити.

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Що відомо про рішення

У ЦПК зауважили, що рішення може негативно вплинути на хід справи, адже низка експертиз досі не завершена.

Важко зрозуміти, що змусило Біцюка так вчинити. Можливо, тиск з боку фігурантів і ВРП, яка сьогодні ж притягнула його до дисциплінарної відповідальності з подачки тих же суддів ОАСК і їхніх адвокатів,
– мовиться у повідомленні.

Що буде далі

Оскільки 17 березня був останній день, відведений на розслідування справи, то далі правоохоронці мають оголосити кінцеве рішення. Тобто завершити розслідування або закрити справу.

Що цьому передувало

  • Перед тим ВАКС вирішив зупинити судове провадження, поки Вовка шукають.
  • Його знову не змогли знайти, щоб примусово доправити до суду та обрати запобіжний захід.
  • Хоча раніше ВАКС вже вшосте дозволяв примусовий привід Вовка.

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