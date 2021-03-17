Справу Вовка можуть закрити: ВАСК відмовив НАБУ у продовженні слідства

Справу щодо плівок глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка можуть закрити. Вищий антикорсуд 17 березня відмовив Національному антикорупційному бюро у продовженні слідства.

Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк. Ухвалу не можна оскаржити.

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Що відомо про рішення

У ЦПК зауважили, що рішення може негативно вплинути на хід справи, адже низка експертиз досі не завершена.

Важко зрозуміти, що змусило Біцюка так вчинити. Можливо, тиск з боку фігурантів і ВРП, яка сьогодні ж притягнула його до дисциплінарної відповідальності з подачки тих же суддів ОАСК і їхніх адвокатів,

– мовиться у повідомленні.

Що буде далі

Оскільки 17 березня був останній день, відведений на розслідування справи, то далі правоохоронці мають оголосити кінцеве рішення. Тобто завершити розслідування або закрити справу.

Що цьому передувало

Перед тим ВАКС вирішив зупинити судове провадження, поки Вовка шукають.

Його знову не змогли знайти, щоб примусово доправити до суду та обрати запобіжний захід.

Хоча раніше ВАКС вже вшосте дозволяв примусовий привід Вовка.

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