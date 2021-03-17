Справу Вовка можуть закрити: ВАСК відмовив НАБУ у продовженні слідства

Джерело:Центр протидії корупції
Справу щодо плівок глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка можуть закрити. Вищий антикорсуд 17 березня відмовив Національному антикорупційному бюро у продовженні слідства.
Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк. Ухвалу не можна оскаржити.
Важливо Не змогли знайти: суд призупинив справу проти Вовка
У ЦПК зауважили, що рішення може негативно вплинути на хід справи, адже низка експертиз досі не завершена.
Важко зрозуміти, що змусило Біцюка так вчинити. Можливо, тиск з боку фігурантів і ВРП, яка сьогодні ж притягнула його до дисциплінарної відповідальності з подачки тих же суддів ОАСК і їхніх адвокатів,
– мовиться у повідомленні.
Оскільки 17 березня був останній день, відведений на розслідування справи, то далі правоохоронці мають оголосити кінцеве рішення. Тобто завершити розслідування або закрити справу.