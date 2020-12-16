ДБР завершило досудове розслідування у справі колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол. Обвинувальний акт передали до суду.

ДБР завершило досудове розслідування

За результатами розслідування Чорновол обвинувачують в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

До теми Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у вбивстві в часи Революції Гідності

18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився у приміщені партійного офісу,

– мовиться у повідомленні пресслужби ДБР.

Наразі з матеріалами кримінального провадження ознайомлюється сторона захисту. Зазначимо, що 15 грудня Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у вбивстві у часи Революції Гідності.

Що відомо про справу Чорновол: