Справу Татарова передали до ДБР: як на це відреагував Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник відреагував на рішення Печерського райсуду передати розслідування справи про розкрадання майна Нацгвардії до Державного бюро розслідувань. У цій справі фігурує заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Більше того, справу щодо суддів ОАСК також можуть передати до ДБР.
Реакція Ситника на рішення суду передати до ДБР справу, в якій фігурує Татаров
Як зауважив Ситник у коментарі ZN.UA, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. За словами директора НАБУ, таким чином суд втручається в дискреційні повноваження (вирішення питання на власний розсуд) генерального прокурора.
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У Печерському суді оскаржували підслідність справи щодо суддів ОАСК і у справі міністра екології часів президента Януковича Миколи Злочевського. У справі Злочевського адвокати відкликали свою скаргу на зміну підслідності, а справу суддів може бути передано до ДБР,
– повідомив Ситник.
Він наголошує, що зрештою адвокат Вовка (голови ОАСК Павла Вовка) просто йде в суд та вимагає забрати справу у НАБУ. А такий крок аргументує тим, що у Бюро – начебто спір за справу з ДБР.
"Але ніякого спору немає. І навіть якби був, то вирішувати його має право тільки генпрокурор, а не Печерський суд", – зауважив голова НАБУ.
За його словами, НАБУ не готове віддавати справу Татарова до ДБР. Однак генпрокурор має "законне право ухвалити таке рішення". Водночас Ситник не виключає, що в Офісі генпрокурора можуть прийняти рішення не на користь НАБУ. А на чиєму боці в цьому випадку буде генпрокурор Ірина Венедіктова – директору НАБУ сказати складно.
Що говорив Ситник раніше
- У справі розкрадання майна Нацгвардії забудовник Максим Микитась уже відшкодував 50 мільйонів збитків із 80 необхідних.
- Також ще у двох підозрюваних є угоди зі слідством, які підтверджені судом.
- САП готує апеляцію на рішення судді Вовка про передачу справи до ДБР.
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Що цьому передувало
- ЗМІ повідомили, що антикорупційні органи розслідують факт можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Фігурантом цієї справи є є колишній народний депутат Максим Микитась.
- Згодом журналісти оприлюднили інформацію про те, що 2 грудня планували вручити підозру Татарову. Але це не сталося, оскільки генпрокурор замінила процесуальних керівників у справі.
- У НАБУ заявили про тиск на слідство, оскільки генпрокурор Ірина Венедіктова замінила процесуальних керівників.
- 5 грудня Татаров заявив, що доки перебуває у владі, має намір і далі просувати політику зменшення впливу на Україну сил, що намагаються нав'язати країні зовнішнє управління.
- 10 грудня Ситник пояснив закритість інформації про свідчення, які дає Микитась, необхідністю коректного збору інформації на колишніх і нинішніх топ-чиновників. Щоб у подальшому це не викликало спекуляцій.
- 17 липня НАБУ повідомило про вручення підозри голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Крім того, була інформація, що "триває процес вручення підозр ще чотирьом особам".
- За даними відомства, загалом підозри вручають 12 особам за підозрою в захопленні державної влади. За версією слідства, злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл.
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