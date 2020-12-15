Директор НАБУ Артем Ситник відреагував на рішення Печерського райсуду передати розслідування справи про розкрадання майна Нацгвардії до Державного бюро розслідувань. У цій справі фігурує заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Більше того, справу щодо суддів ОАСК також можуть передати до ДБР.

Реакція Ситника на рішення суду передати до ДБР справу, в якій фігурує Татаров

Як зауважив Ситник у коментарі ZN.UA, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. За словами директора НАБУ, таким чином суд втручається в дискреційні повноваження (вирішення питання на власний розсуд) генерального прокурора.

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У Печерському суді оскаржували підслідність справи щодо суддів ОАСК і у справі міністра екології часів президента Януковича Миколи Злочевського. У справі Злочевського адвокати відкликали свою скаргу на зміну підслідності, а справу суддів може бути передано до ДБР,

– повідомив Ситник.

Він наголошує, що зрештою адвокат Вовка (голови ОАСК Павла Вовка) просто йде в суд та вимагає забрати справу у НАБУ. А такий крок аргументує тим, що у Бюро – начебто спір за справу з ДБР.

"Але ніякого спору немає. І навіть якби був, то вирішувати його має право тільки генпрокурор, а не Печерський суд", – зауважив голова НАБУ.

За його словами, НАБУ не готове віддавати справу Татарова до ДБР. Однак генпрокурор має "законне право ухвалити таке рішення". Водночас Ситник не виключає, що в Офісі генпрокурора можуть прийняти рішення не на користь НАБУ. А на чиєму боці в цьому випадку буде генпрокурор Ірина Венедіктова – директору НАБУ сказати складно.

Що говорив Ситник раніше

У справі розкрадання майна Нацгвардії забудовник Максим Микитась уже відшкодував 50 мільйонів збитків із 80 необхідних.

Також ще у двох підозрюваних є угоди зі слідством, які підтверджені судом.

САП готує апеляцію на рішення судді Вовка про передачу справи до ДБР.

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