Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Саме у четвер, 24 грудня, Татарову Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід.

САП просила взяти Татарова під варту. Альтернативою мала стати застава у розмірі 10 мільйонів гривень. Однак Офіс генпрокурора забрав справу ще до початку судового засідання. Про це повідомляє "Українська правда". Актуально Татаров може тиснути на свідків та правоохоронців у справі, – юристка Підпис під відповідним указом поставив заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко. Що передувало рішенню Передати справу із НАБУ до іншого правоохоронного органу Офіс генпрокурора зобов'язав Печерський райсуд Києва. Однак у НАБУ проти цього рішення. Там стверджують, розглядати їхні справи має повноваження лише Вищий антикорупційний суд. Справа Татарова: що відомо Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії.

18 грудня НАБУ повідомило Татарову про підозру.

21 грудня посадовець прийшов у НАБУ за повісткою.

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