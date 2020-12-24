Справу Татарова Офіс генпрокурора забрав у НАБУ: що далі
Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Саме у четвер, 24 грудня, Татарову Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід.
САП просила взяти Татарова під варту. Альтернативою мала стати застава у розмірі 10 мільйонів гривень. Однак Офіс генпрокурора забрав справу ще до початку судового засідання. Про це повідомляє "Українська правда".
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Підпис під відповідним указом поставив заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко.
Що передувало рішенню
- Передати справу із НАБУ до іншого правоохоронного органу Офіс генпрокурора зобов'язав Печерський райсуд Києва.
- Однак у НАБУ проти цього рішення. Там стверджують, розглядати їхні справи має повноваження лише Вищий антикорупційний суд.
Справа Татарова: що відомо
- Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії.
- 18 грудня НАБУ повідомило Татарову про підозру.
- 21 грудня посадовець прийшов у НАБУ за повісткою.
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