Справу проти Шкарлета відмовилися відкривати судді пов'язані із представником Зеленського
Перша колегія суддів КСУ 24 березня відмовилася відкривати провадження щодо міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. З'ясувалося, що відповідне рішення схвалили судді, які пов'язані із представником президента Володимира Зеленського у КСУ.
Джерело:ZN.ua
До складу першої колегії Конституційного Суду входять троє суддів: Віктор Колісник, Віктор Кичун та Петро Філюк. Рішення схвалює більшість, тобто 2 з 3.
Читайте також Скільки грошей отримав Шкарлет за 2020 рік: декларація міністра освіти про доходи та майно
Хто відмовився відкривати справу щодо Шкарлета
Кичун та Колісник раніше тривалий час працювали на одній кафедрі у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого в Харкові разом із Федором Веніславським. Він є членом фракції "Слуга народу", а також представником Зеленського у КСУ. За даними видання, Кичуна відкрито називають креатурою Веніславського.
Тобто саме судді, пов'язані зі "Слугою народу", схвалили таке рішення.
Що відомо про справу Шкарлета
- З відповідним поданням звернулися 46 нардепів з партії "Голос", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "За майбутнє". Вони вимагали визнати призначення Шкарлета очільником МОН неконституційним.
- Все тому, що раніше його звинуватили у плагіаті. Крім того, в "Голосі" заявили, що помітили кнопкодавство під час голосування на призначення політика.
- Офіс генпрокурора розпочав кримінальне розслідування за цим фактом.
Поділитися новиною