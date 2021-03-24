Перша колегія суддів КСУ 24 березня відмовилася відкривати провадження щодо міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. З'ясувалося, що відповідне рішення схвалили судді, які пов'язані із представником президента Володимира Зеленського у КСУ.

До складу першої колегії Конституційного Суду входять троє суддів: Віктор Колісник, Віктор Кичун та Петро Філюк. Рішення схвалює більшість, тобто 2 з 3.

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Хто відмовився відкривати справу щодо Шкарлета

Кичун та Колісник раніше тривалий час працювали на одній кафедрі у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого в Харкові разом із Федором Веніславським. Він є членом фракції "Слуга народу", а також представником Зеленського у КСУ. За даними видання, Кичуна відкрито називають креатурою Веніславського.

Тобто саме судді, пов'язані зі "Слугою народу", схвалили таке рішення.

Зверніть увагу! Рішення не є остаточним. Питання про відкриття конституційного провадження у цій справі має вирішувати ще Велика палата КСУ. Вона може схвалити подання і відкрити справу. Це вирішує більшість суддів, які присутні на засіданні.

Що відомо про справу Шкарлета