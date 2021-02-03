Справу щодо скандального фільму "ДАУ", у якому запідозрили катування дітей, закрили

Під час зйомок скандального фільму "ДАУ. Дегенерація" могло мати місце знущання над немовлятами. Харківські слідчі закрили кримінальне провадження за можливим фактом катування дітей із сиротинця.

Джерело: Нацполіція Харківщини

Справа стосувалася порушення прав і свобод дітей, а також виготовлення і розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства. Слідчі жодних цих ознак не побачили.

​Нагадаємо Скандал з фільмом "ДАУ": прокуратура відкрила справу

Висновок поліції

У повідомленні мовиться про те, що на підставі беззаперечних доказів, які зібрали під час досудового розслідування, працівники поліції зробили такий висновок: "В діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "Дау. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень".

Зазначається, що слідчі допитали всіх причетних:

директора дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках;

медсестер, які супроводжували немовлят;

інших працівників закладу;

а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

Слідчі встановили, що у фільмі, розповсюдженому у відкритому доступі в інтернеті, не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості. Ураховуючи викладене, винесено постанову про закриття кримінального провадження,

– зазначили в поліції.

Скандал з фільмом "ДАУ. Дегенерація": коротко

"ДАУ" – фільм російського режисера Іллі Хржановського. Він розповідає про життя Льва Ландау – радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Окремі частини фільму, зокрема з дітьми, знімали у Харкові.

Для цього використовували справжніх дітей з місцевого сиротинця. Як стверджують психологи та дитячий омбудсмен Микола Кулеба, фільм містить явні ознаки знущань з немовлят.

з місцевого сиротинця. Як стверджують психологи та дитячий омбудсмен Микола Кулеба, фільм містить явні ознаки З 13 змонтованих картин для російського прокату обрали тільки 10: 6 епізодів отримали дозвіл на прокат від Міністерства культури, а 4 – ні, оскільки " містили матеріали, що пропагують порнографію ".

". Представники компанії, яка виготовляла фільм, заявили, що жодного впливу чи дій на дітей реквізитом або муляжними копіями наукових та медичних приладів не здійснювали. Мовляв, вже після зйомок кадрам додали максимально посилену звукову фонограму, щоб посилити сприйняття.

. Кримінальні провадження за фактами катування правоохоронці відкрили 22 квітня, одразу після публікації у мережі кадрів з фільму. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Головного управління Нацполіції в області.