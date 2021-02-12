Державне бюро розслідувань, ймовірно, продовжує розслідувати справу стосовно нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Вона стосується держзради та сепаратизму.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит журналістів. До теми Від Медведчука відхрещуються соратники: Бойко та Мураєв образились на олігарха Що сказали в Офісі генпрокурора Кримінальне провадження не закривали. У справі нікому не повідомляли про підозру. Справа Медведчука: що треба знати Генпрокуратура відкрила провадження проти Медведчука ще у лютому 2019 року.

Тодішня речниця генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука.

Останній на партійному з’їзді 29 січня стверджував про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас", який матиме власний парламент та уряд.

ОПЗЖ відреагували на заяву нардепа, назвавши її наклепом. Зверніть увагу! Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Таким чином медведчуківські канали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які фактично належать Козаку, заблокували.