Справу проти Медведчука за сепаратизм і держзраду не закривали, – ЗМІ
Державне бюро розслідувань, ймовірно, продовжує розслідувати справу стосовно нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Вона стосується держзради та сепаратизму.
Джерело:Радіо Свобода
Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит журналістів.
До теми Від Медведчука відхрещуються соратники: Бойко та Мураєв образились на олігарха
Що сказали в Офісі генпрокурора
- Кримінальне провадження не закривали.
- У справі нікому не повідомляли про підозру.
Справа Медведчука: що треба знати
- Генпрокуратура відкрила провадження проти Медведчука ще у лютому 2019 року.
- Тодішня речниця генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука.
- Останній на партійному з’їзді 29 січня стверджував про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас", який матиме власний парламент та уряд.
- ОПЗЖ відреагували на заяву нардепа, назвавши її наклепом.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter