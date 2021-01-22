Справу про зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділенні поліції слухатимуть у закритому режимі. Таке рішення постановили в Обухівському суді Київщини.

Адвокати обвинувачених просили закрити справу та повернути обвинувальний акт прокурору або призначити закриті слухання. Усе через те, що мовиться про сексуальні злочини. Про це повідомляє "Громадське".

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Водночас прокурори наполягали на відкритому судовому слуханні. Варто зауважити, що й потерпіла Неля Погребицька та її адвокати не були проти відкритих слухань у суді. За словами жінки, вона готова публічно розповісти про інцидент.

Водночас адвокатка Погребицької вважає таке рішення суду необґрунтованим.

Якщо обвинувачені не мають що приховувати й вони впевнені у своїй невинуватості, відкритий судовий розгляд навпаки може їм допомогти висвітлити ситуацію та їхню позицію,

– наголосила вона.

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Як зазначив прокурор Яніс Симонов, через закритий судовий розгляд суспільство не побачить докази у справі. За словами прокурорів, вони зібрали результати експертиз, відео та інформацію про перебування обвинувачених.

Суд також продовжив цілодобовий домашній арешт ексочільнику Кагарлицького відділення поліції Сергію Панасенку та його підлеглому Ярославу Левандюку.

Зґвалтування у Кагарлику: коротко