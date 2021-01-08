Авіакатастрофу МАУ в Ірані 8 січня 2020 року можуть перекваліфікувати на теракт. Наразі триває слідство, і є стаття, за якою відбуваються процесуальні дії.

Однак справа може отримати іншу кваліфікацію. Про це в ефірі "Прямого" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

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Розповідаючи про компенсації родинам загиблих, Данілов використав словосполучення "терористичний акт". Тоді посадовця запитали про можливу перекваліфікацію справи на статтю про теракт.

Я дуже обережно скажу. На сьогодні є слідство, є певна стаття, по якій йдуть процесуальні процеси. Але є розуміння, що в будь-який момент справа може отримати іншу кваліфікацію,

– зауважив Данілов.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що розслідування справи про трагедію літака МАУ відбувається під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Упродовж 2020 року провели понад 200 процесуальних та слідчих дій.

Наразі дослідження перебувають на етапі криміналістичної експертизи для встановлення причин та характеру уражень літака.



Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу