Справу про авіакатастрофу МАУ можуть перекваліфікувати на теракт: деталі
Авіакатастрофу МАУ в Ірані 8 січня 2020 року можуть перекваліфікувати на теракт. Наразі триває слідство, і є стаття, за якою відбуваються процесуальні дії.
Однак справа може отримати іншу кваліфікацію. Про це в ефірі "Прямого" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.
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Розповідаючи про компенсації родинам загиблих, Данілов використав словосполучення "терористичний акт". Тоді посадовця запитали про можливу перекваліфікацію справи на статтю про теракт.
Я дуже обережно скажу. На сьогодні є слідство, є певна стаття, по якій йдуть процесуальні процеси. Але є розуміння, що в будь-який момент справа може отримати іншу кваліфікацію,
– зауважив Данілов.
Що кажуть в Офісі генпрокурора
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що розслідування справи про трагедію літака МАУ відбувається під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
- Упродовж 2020 року провели понад 200 процесуальних та слідчих дій.
- Наразі дослідження перебувають на етапі криміналістичної експертизи для встановлення причин та характеру уражень літака.
Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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