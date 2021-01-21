Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову закрила кримінальне провадження, яке стосується справи "Роттердам+". Натомість Національне антикорупційне бюро назвало такі дії САП незаконними та пообіцяло оскаржити їх у суді.

Прокурор САП Віталій Пономаренко 2 раз закрив справу "Роттердам+". Про це 21 січня повідомили у твіттері НАБУ. Раніше Розрахунки збитків від "Роттердам+": суд підтвердив законність дій НАБУ Національне антикорупційне бюро оскаржить це незаконне рішення. Деталі згодом,

– йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у листопаді 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила апеляційне провадження у справі "Роттердам +" через відмову від скарги. Що цьому передувало У березні 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Його кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

За результатами розслідування вдалося з'ясувати, що глава і члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у січня – березні 2016 року при розробці порядку формування гуртової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього необґрунтованою формули, яка збільшувала вартість вугілля.

Так створили всі умови для зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовому ринку.

З 1 липня 2019 року методика формування гуртово-роздрібної ціни на електроенергію ("Роттердам+") припинила своє існування.

Наприкінці серпня 2020 року САП зняла всі підозри, які висунули під час розслідування справи "Роттердам+".