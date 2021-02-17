Справу луцького терориста Кривоша передали до суду: деталі

Максим Кривош, який 21 липня 2020 захопив автобус у Луцьку, постане перед судом. Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні.
Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо луцького терориста. Йому інкримінують 7 статей Кримінального кодексу України.
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Слідство встановило, що чоловік у центрі Луцька захопив у заручники 13 людей — водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх протягом 12 годин.
Зловмисник мав при собі автомат Калашникова, боєприпаси й вибухові пристрої.
Максиму Кривошу інкримінують:
- захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій;
- вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;
- примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом погрози вбивством;
- незаконне заволодіння транспортним засобом;
- замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало управління СБУ у Волинській області", – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- 21 липня Максим Кривош у Луцьку захопив автобус з 13 людьми. Він сам подзвонив у поліцію й заявив, що має вибухівку та автомат.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання, що вони – "терористи в законі". А президент мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни". Очільник держави виконав вимогу Кривошу, але згодом видалив ролик.
- Ввечері всіх заручників звільнили, а 23 липня суд взяв під варту терориста.
- У листопаді Максима Кривоша помістили у Львівську обласну психіатричну лікарню.
- Однак згодом з'явилася інформація, що психіатрична експертиза визнала його осудним.