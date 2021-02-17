Максим Кривош, який 21 липня 2020 захопив автобус у Луцьку, постане перед судом. Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо луцького терориста. Йому інкримінують 7 статей Кримінального кодексу України.

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Слідство встановило, що чоловік у центрі Луцька захопив у заручники 13 людей — водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх протягом 12 годин.

Зловмисник мав при собі автомат Калашникова, боєприпаси й вибухові пристрої.

Максиму Кривошу інкримінують:

захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій;

вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями;

примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом погрози вбивством;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало управління СБУ у Волинській області", – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

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