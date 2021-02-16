У справі збиття МАУ Іран прикривається держтаємницею

Джерело:"Радіо Свобода"
Запити про правову допомогу у справі збиття літака рейсу PS752 у Тегерані виконують місяцями. Наразі немає суттєвого просування в діалозі з Іраном, а також є труднощі з передачею відповідних матеріалів із Канади.
Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов пояснив, що розслідування збиття літака рейсу PS752 у Тегерані не можна назвати скоординованим.
До теми Українські прокурори просять Канаду про аудіозапис щодо збитого МАУ
Мамедов розповів, що українсько-іранські відносини у питанні збиття літака рухаються у межах технічного розслідування. Водночас у кримінальному процесі після жовтневих переговорів Україна ще не отримала відповіді на запити про правову допомогу, додав він.
Щодо більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею,
– повідомив Гюндуз Мамедов.
Водночас він зауважив, що було подано запит передати Україні файл із записами переговорів екіпажу, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої були зроблені постріли. Проте – Іран мовчить, додав заступник генпрокурора.Зверніть увагу! За інформацією Гюндуза Мамедова, українські прокурори в постійному "конекті" з Канадою, проте це мало сприяє оперативному виконанню запитів про правову допомогу на території Канади й передачу матеріалів в Україну.