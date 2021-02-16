Запити про правову допомогу у справі збиття літака рейсу PS752 у Тегерані виконують місяцями. Наразі немає суттєвого просування в діалозі з Іраном, а також є труднощі з передачею відповідних матеріалів із Канади.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов пояснив, що розслідування збиття літака рейсу PS752 у Тегерані не можна назвати скоординованим.

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Мамедов розповів, що українсько-іранські відносини у питанні збиття літака рухаються у межах технічного розслідування. Водночас у кримінальному процесі після жовтневих переговорів Україна ще не отримала відповіді на запити про правову допомогу, додав він.

Щодо більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею,

– повідомив Гюндуз Мамедов.

Водночас він зауважив, що було подано запит передати Україні файл із записами переговорів екіпажу, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої були зроблені постріли. Проте – Іран мовчить, додав заступник генпрокурора.

Зверніть увагу! За інформацією Гюндуза Мамедова, українські прокурори в постійному "конекті" з Канадою, проте це мало сприяє оперативному виконанню запитів про правову допомогу на території Канади й передачу матеріалів в Україну.

Збиття літака МАУ в Ірані: головне

Авіакатастрофа з літаком МАУ, який вилетів із Тегерана до Києва, сталася 8 січня 2020 року – борт пробув у небі лише 6 хвилин. Усі 176 людей на борту загинули, с еред них – 11 українців.

який вилетів із Тегерана до Києва, сталася 8 січня 2020 року – борт пробув у небі лише 6 хвилин. еред них – 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про технічну несправність літака, на третій день країна визнала, що в нього поцілили ракетою.



Детально про авіакатастрофу в Ірані / Інфографіка 24 каналу