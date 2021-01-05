Через "білоруський слід" у справі Шеремета слідчі дії можуть провести в одній з країн Європи
Слідчі дії у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вже у січні 2021 року проведуть в одній з європейських країн. Це пов'язано з оприлюдненими записами щодо можливої участі у злочині білоруських спецслужб. Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що у правоохоронців є набагато більше інформації, ніж повідомили ЗМІ.
У Білорусі до квітня 2020 обговорювали вбивство Шеремета
Після отримання нових даних у МВС вже здійснили низку міжнародних доручень. Про це Арсен Аваков повідомив на брифінгу у Харкові, інформує Інтерфакс-Україна.
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У грудні ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено вчора у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року – остання дата, по-моєму, квітень 2012 року – обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета,
– сказав Аваков.
Наразі фахівці продовжують роботу з документами, оскільки, наголосив міністр, їх досить багато.
Головне про "білоруський слід" у справі про вбивство Шеремета:
- У ЗМІ з'явилися записи розмови співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Згідно з ними, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета.
- Оприлюднив записи колишній спецпризначенець Ігор Макар. Його українське МВС закликало приїхати до Києва для проведення слідчих дій.
- Наразі чоловік перебуває у в одній з країн Європи.
- Українські силовики також заявили, що записи підтверджують версію слідства про причетність до справи колишнього військового та музиканта Андрія Антоненка, волонтерки та медика Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.
- З цим категорично не погоджується сторона захисту.
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