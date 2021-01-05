Слідчі дії у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вже у січні 2021 року проведуть в одній з європейських країн. Це пов'язано з оприлюдненими записами щодо можливої участі у злочині білоруських спецслужб. Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що у правоохоронців є набагато більше інформації, ніж повідомили ЗМІ.

У Білорусі до квітня 2020 обговорювали вбивство Шеремета

Після отримання нових даних у МВС вже здійснили низку міжнародних доручень. Про це Арсен Аваков повідомив на брифінгу у Харкові, інформує Інтерфакс-Україна.

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У грудні ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено вчора у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року – остання дата, по-моєму, квітень 2012 року – обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета,

– сказав Аваков.

Наразі фахівці продовжують роботу з документами, оскільки, наголосив міністр, їх досить багато.

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