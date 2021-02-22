Справи проти Януковича роками зливалися у великих масштабах, – юристка

Джерело:24 канал
Перешкоди слідству у справах проти президента-втікача Віктора Януковича роками створювалися на різних рівнях. Адже в Україні й досі елементарні норми для заочного засудження й обрання запобіжних заходів є абсолютно недосконалими.
Про це розповіла юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербань. І зауважила, ключовою причиною відсутності вироків є проблеми з розслідуваннями, які створювалися в справах проти Януковича.
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Вона відзначила, колишній президент фігурує фактично у всіх корупційних схемах тих часів, адже відомо, що корупційні активи "стікалися" в його сім'ю.
Юристка підкреслила, що лише у 2019 році, після понад 5 років розслідування, низку справ передали в Національне антикорупційне бюро.
"Однак протягом 5 років розслідувань справи зливались у великих масштабах", – прокоментувала вона.Зверніть увагу! Сьогодні, 22 лютого, – річниця втечі Януковича до Росії. У 2014 році четвертий президент покинув Україну. Правоохоронці порушили низку кримінальних справ проти нього. Експрезидента підозрюють у заволодінні резиденцією в Межигір'ї, землею в Сухолуччі, отриманні хабаря під виглядом авторської винагороди, створенні злочинної організації, а також у причетності до смерті активістів на Майдані.
За її словами, юристки "Центру протидії корупції" цікавилися справами проти Януковича. Зокрема тим, чому досі немає підозр.
Виявилося, що в багатьох справах і стосовно Януковича, і його соратників:
Однак Олена Щербан зазначила, довести провину Януковича і його оточення можливо, щоправда, не у всіх справах. Адже є ті, які стосуються його соратників, і які вже остаточно злиті
Наприклад, справа щодо заволодіння "Межигір'ям" ще має шанс. Втім ті, що стосуються Раїси Богатирьової, втрачені. Адже стосовно ключових схем, які відбувалися у МОЗ, їй підозру так і не було пред'явлено.
– пояснила юристка.
Вона пригадала, що ексрегіоналці було оголошено підозру лише в одній справі, яка виявилася фейковою. В Антикорупційному суді після отримання документу зрозуміли, що доказів немає, відтак визнали підозру необґрунтованою.
Раїса Богатирьова / Фото LIGA.net
Як наслідок, з грошей Богатирьової зняли арешт і повернули ту заставу, яка була внесена, коли її брали під варту.
"Лишається сподіватися, що слідчим НАБУ вдасться в рештках томів знайти ті, які призведуть до вироків", – підсумувала Олена Щербан.